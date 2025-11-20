Ventimiglia, un luogo ricco di storia e memoria: riapre al pubblico la sezione dell’Archivio di Stato (Foto)

Un luogo ricco di storia e memoria. Riapre al pubblico la sezione dell’Archivio di Stato di Ventimiglia.

Per l'occasione sarà visitabile il martedì e il giovedì anche una mostra dedicata ai Grimaldi. "Dopo molti anni, riapre finalmente al pubblico la sezione dell’Archivio di Stato di Ventimiglia, riportando alla nostra città un luogo prezioso, ricco di storia e memoria" - fa sapere l'assessore Serena Calcopietro che ha visitato la sezione insieme al direttore dell’archivio di Stato di Ventimiglia Piermaria Stabile - "Per l’occasione sarà visitabile la mostra dedicata ai Grimaldi a Ventimiglia e nel suo territorio, un percorso che attraversa quasi cinque secoli di storia: dalle vicissitudini della casata Grimaldi alle grandi famiglie nobili di Genova, dagli Sforza ai Savoia, fino al profondo legame con il territorio ventimigliese. Un viaggio affascinante che rappresenta un’opportunità unica soprattutto per scolaresche e giovani generazioni, per scoprire e comprendere la grande eredità culturale della nostra città".