Ventimiglia ospiterà il III Simposio della cooperazione franco-italiana (Foto)

Ventimiglia ospiterà il III Simposio della cooperazione franco-italiana in occasione del IV anniversario della firma del trattato del Quirinale. L'incontro sarà il 26 novembre, a partire dalle 9.45, al teatro comunale.

Un'occasione di confronto su infrastrutture e mobilità transfrontaliera sostenibile; gestione condivisa di acqua e risorse naturali; sviluppo economico, culturale e turistico; bilinguismo italo-francese e coesione sociale e per scrivere il Gect. "Da Lione annuncio una grande notizia: la nostra città ospiterà il terzo 'Simposio Transfrontaliero', il 26 novembre, per la prima volta in Italia!" - fa sapere il sindaco Flavio Di Muro - "Ventimiglia ospiterà 40 amministrazioni comunali per scrivere insieme i contenuti del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT)".

Sono, infatti, previste tavole rotonde tecniche, sintesi dei lavori, pranzo conviviale, una sessione plenaria istituzionale e la chiusura del simposio verso le 17. "Per una volta riusciremo a costruire un soggetto europeo partendo dal basso, insieme ai territori, senza scelte calate dall'alto" - sottolinea il primo cittadino.