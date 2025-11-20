Ventimiglia: firmata l'ordinanza della modifica orari del mercato del venerdì

Come già precedentemente comunicato, il Sindaco, On. Flavio Di Muro, ha firmato l’ordinanza di modifica del disciplinare degli orari di esercizio del mercato del venerdì, anche a seguito di confronto e concertazione con l’Assessore al Commercio, Marco Agosta, i Gruppi consiliari e le associazioni degli ambulanti e degli esercenti.

Con decorrenza immediata, gli orari del Mercato Settimanale del Venerdì, sono così stabiliti:

Dal 01 Ottobre al 31 Marzo : orario di vendita dalle ore 08:00 alle ore 16:00, con smontaggio non oltre le ore 17:00;

: orario di vendita dalle ore 08:00 alle ore 16:00, con smontaggio non oltre le ore 17:00; Dal 01 Aprile al 30 Settembre: orario di vendita dalle ore 08:00 alle ore 17:00, con smontaggio non oltre le ore 18:00.

Gli operatori entro gli orari di smontaggio sopra indicati, dovranno provvedere alla completa rimozione delle attrezzature, nonché al corretto conferimento dei rifiuti secondo le disposizioni comunali in materia di igiene urbana.

In presenza di condizioni meteorologiche avverse tali da compromettere la sicurezza degli operatori, quali forti precipitazioni, vento intenso o allerta meteo, il Servizio Commercio o il Comando di Polizia Locale potranno, anche con comunicazione informale, disporre la sospensione temporanea del Mercato Settimanale oppure disporre la chiusura anticipata delle attività di vendita, consentendo agli operatori di provvedere allo smontaggio in sicurezza delle attrezzature.

Qualora, a causa del maltempo, risulti assente la maggioranza degli operatori assegnatari dei posteggi, il Comando di Polizia Locale potrà disporre l’accorpamento dell’area mercatale nelle sole zone centrali, al fine di liberare Via Girolamo Rossi e la Passeggiata Mare da posteggi isolati o scarsamente occupati, consentire una più efficiente pulizia e riapertura della viabilità cittadina.