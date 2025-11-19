 / Eventi

Eventi | 19 novembre 2025, 18:16

Vallecrosia, l’Oratorio Don Bosco organizza una domenica di festa per tutta la famiglia

L’iniziativa, dal titolo “Domenica in Famiglia”, punta a offrire un’occasione di divertimento e condivisione aperta a tutti

Vallecrosia, l’Oratorio Don Bosco organizza una domenica di festa per tutta la famiglia

L’Oratorio Don Bosco di Vallecrosia si prepara ad accogliere la comunità, domenica prossima, con un pomeriggio ricco di attività dedicate a bambini, ragazzi e adulti. L’iniziativa, dal titolo “Domenica in Famiglia”, punta a offrire un’occasione di divertimento e condivisione aperta a tutti. Per i più piccoli è previsto un vero e proprio “regno di gonfiabili”, un’area giochi coloratissima dove i bambini potranno saltare e giocare per tutto il pomeriggio al costo di 5 euro.

I ragazzi più grandi avranno invece la possibilità di partecipare a un Torneo di Bey Blade organizzato dall’associazione XTreme Hornets Ponente. Le iscrizioni si potranno effettuare direttamente in oratorio: dopo una fase di tiri liberi, prenderà il via il torneo ufficiale con premi in palio. Spazio anche alla creatività degli adulti con la tradizionale Gara di Torte, aperta a mamme, papà e nonni. Una giuria valuterà le creazioni in base a gusto, estetica e originalità. Al termine della premiazione, tutte le torte saranno condivise durante una grande merenda comunitaria.

L’oratorio invita famiglie e amici a partecipare numerosi per sostenere le attività locali e vivere insieme un pomeriggio all’insegna della gioia, dell’incontro e della convivialità.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium