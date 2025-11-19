Sanremo: "La balena non è un pesce", l'appuntamento scientifico e culturale nella Sala degli Specchi

Venerdì 21 novembre alle ore 16.00, la Sala degli Specchi del Comune di Sanremo ospiterà un appuntamento di grande valore scientifico e culturale: "La balena non è un pesce". Cetacei del Mediterraneo e del Santuario Pelagos”, a cura di Gianni Manuguerra.

L’incontro si inserisce nel calendario dell’Anno Accademico 2025 e propone un viaggio affascinante alla scoperta dei grandi mammiferi marini che popolano il nostro mare, con particolare attenzione al Santuario Pelagos, area marina protetta che abbraccia le acque tra Italia, Francia e Principato di Monaco.

Il Santuario dei Cetacei, come ricorda Manuguerra, custodisce un segreto che vive principalmente sotto la superficie del mare. Solo per brevi momenti possiamo osservare balene e delfini nuotare e saltare in superficie, ma è necessario spingersi al largo per ammirarne la presenza più numerosa.

L’incontro sarà l’occasione per conoscere meglio questi antichi mammiferi: chi sono, quanti vivono nel Mediterraneo, come comunicano, cacciano, creano legami familiari e affrontano le sfide della sopravvivenza. Animali intelligenti e dotati di organi straordinari, i cetacei sono stati per secoli considerati “luce dell’umanità”, e solo oggi la maggior parte dei paesi civili ha scelto di proteggerli, proibendone la caccia.

Conoscere e divulgare le nostre ancora incomplete conoscenze diventa quindi un compito fondamentale, soprattutto per motivare le nuove generazioni a proseguire le ricerche in mare aperto.

Gianni Manuguerra, Console del Mare, porta con sé un bagaglio di esperienze che lo rendono voce autorevole in materia. Socio senior dello Yacht Club Sanremo e del Circolo Canottieri Sanremo, consigliere nazionale di STA-Italia, della Famija Sanremasca e del Panathlon Sanremo-Imperia, è un esperto velista e regatante, con alle spalle attività subacquee e un lungo percorso come istruttore di vela presso il Circolo Velico “Veladoc”.

Da anni conduce corsi e incontri scientifici ed educativi su temi marini, letterari e storici, collaborando con istituti scolastici, circoli sportivi e culturali. La sua passione per il mare e la sua competenza rendono ogni intervento un’occasione di approfondimento e di sensibilizzazione.