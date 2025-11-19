Orientamenti 2025: 35mila presenze nella seconda giornata. Tra formazione, sport, blue economy e incontri d’eccezione

Si chiude con oltre 35mila presenze la seconda giornata del Festival Orientamenti 2025, in corso ai Magazzini del Cotone nel Porto Antico di Genova fino a venerdì 21 novembre. Una partecipazione straordinaria che conferma il ruolo dell’evento come punto di riferimento nazionale per l’orientamento scolastico, formativo e professionale. Il leitmotiv del secondo giorno è stato il dialogo tra giovani e mondo del lavoro, con un’attenzione particolare alla ricchissima offerta formativa della Liguria: stand di scuole, ITS Academy, università ed enti di formazione, contenuti sulle professioni emergenti e laboratori pratici che hanno coinvolto migliaia di studenti.

La mattinata si è aperta con il panel “Donne sul Ponte di Comando – La Blue Economy”, che ha posto al centro il ruolo sempre più rilevante delle donne nel settore marittimo. Protagoniste le socie di Wista Italy, l’associazione che riunisce professioniste dello shipping, del trade e della logistica. Un incontro partecipatissimo, durante il quale studentesse e studenti hanno potuto dialogare direttamente con figure femminili di riferimento della blue economy, approfondendo opportunità e sfide del comparto. Grande entusiasmo per gli interventi dei tre “Dreamers” della giornata, testimonial che hanno portato sul palco esperienze di vita e di sport capaci di ispirare i più giovani:

- Attilio Lombardo, storico protagonista della Sampdoria dello scudetto ’90-’91 e oggi collaboratore tecnico dei blucerchiati, ha raccontato la sua storia di atleta e uomo, sottolineando l’importanza della determinazione e della resilienza.

- Patrizio Masini, giovane centrocampista del Genoa, ha parlato del valore educativo dello sport come palestra di vita e strumento di crescita personale e professionale.

- Andrea Lucchetta, volto simbolo della “Generazione di fenomeni” del volley italiano e oggi ambassador di Sport e Salute, ha saputo coinvolgere il pubblico con la sua energia e il suo racconto di passione, squadra e disciplina.

Tre testimonianze diverse, unite dal comune messaggio sulla forza formativa dello sport.

La serata si è chiusa alle 20:30 in Sala Grecale con l’atteso panel del celebre psicanalista Massimo Recalcati, dedicato a genitori, docenti e figure educative. Un momento di riflessione profonda su come accompagnare i giovani nelle scelte che influenzeranno il loro futuro, promuovendo consapevolezza, dialogo e responsabilità. Tra le novità dell’edizione 2025, Orientamenti rimarrà aperto fino alle 21:30, per permettere anche alle famiglie impegnate durante la giornata di visitare gli stand e partecipare agli eventi.

Ecco alcuni dei principali appuntamenti della giornata di domani:

Ore 08:30 – Sala 1 The Space

“Il cinema come linguaggio universale” – Presentazione del Modulo Whomi a cura del Giffoni Film Festival

Ore 09:30 – Sala 2 The Space

“È nata una Stella” – Incontro con la pallavolista Stella Nervini

Ore 11:00 – Sala 1 The Space

Cosa si nasconde dietro lo schermo del cinema? – “Giffoni in a Day on tour” presenta “I love Cinema”

Ore 11:30 – Sala Grecale

“A scuola di privacy” – Incontro con Pasquale Stanzione, Presidente dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali

Ore 11:30 – Sala 2 The Space

La floricoltura del Ponente ligure incontra gli studenti

Ore 14 – Sala 7 Maggio - Capitaneria di Porto

Incontro con il Viceministro al Lavoro e alle Politiche Sociali, on. Maria Teresa Bellucci

Ore 15:30 – Sala Austro

Premio Progetto Scuola Digitale Liguria – V edizione

Il programma completo delle prossime giornate e le modalità di iscrizione sono disponibili sul sito ufficiale del Festival Orientamenti:

www.orientamenti.regione.liguria.it. Un appuntamento imperdibile per chi desidera scoprire opportunità formative, professioni del futuro e storie capaci di ispirare le nuove generazioni.