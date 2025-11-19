Sanremo: messa in sicurezza a La Vesca, prorogate le ordinanze per via Duca D’Aosta e i sensi unici da Valle Armea

Per consentire l’ultimazione degli interventi in corso per la completa messa in sicurezza di zona La Vesca, con la ricostruzione del muro confinante con la Statale Aurelia, è stata prorogata fino al 31 gennaio prossimo la chiusura al traffico di via Duca D’Aosta. L’ordinanza si riferisce al tratto compreso tra l’intersezione con la Statale e il civico 3A. Parallelamente prosegue anche la disciplina dei sensi unici, che permette una più facile e sicura raggiungibilità di Poggio da levante.

Via Armea (dalla bretella che inizia in corrispondenza del civ. 98 sino all’intersezione con via Duca d’Aosta) continuerà quindi ad essere percorribile solo a salire, mentre vicolo dei Moraglia e strada Caravelli (sino all’intersezione con via Armea) saranno transitabili solo a scendere. In tale maniera le strade, dove quindi non si potranno più incrociare vetture in senso opposto, saranno maggiormente fruibili con benefici anche in termini di sicurezza. I lavori rappresentano una tappa molto attesa che permetterà di ultimare in maniera definitiva la messa in sicurezza. I lavori in via Duca d’Aosta sono propedeutici alla futura riapertura della Statale Aurelia.