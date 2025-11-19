Lavori a Ventimiglia, possibili interruzioni del servizio di corrente elettrica a Torri

Interruzioni del servizio di corrente elettrica potrebbero verificarsi nella giornata di domani, il 20 novembre, dalle 8:30 alle 14:30 a Torri, frazione di Ventimiglia. Lo comunica il Comune per avvisare la cittadinanza.
A causa di lavori da parte della società di distribuzione di energia E-Distribuzione, la sospensione di corrente elettrica potrebbe interessare via Rivaria a Torri SN1 (IT001E12662137) e via Sottocanon (IT001E12662132).
"Ci scusiamo per il disagio e ringraziamo i cittadini per la collaborazione" - dicono dal Comune.