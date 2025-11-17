 / Solidarietà

Solidarietà | 17 novembre 2025, 11:53

Lions Sanremo Matutia al fianco del Banco Alimentare: solidarietà più forte della pioggia

Nella Colletta Alimentare Nazionale del 15 novembre i soci hanno raccolto generi di prima necessità al PAM di via Pietro Agosti, dimostrando con il motto WE SERVE che servizio, umanità e collaborazione sono la vera forza della comunità

Lions Sanremo Matutia al fianco del Banco Alimentare: solidarietà più forte della pioggia

Da alcuni anni il Multidistretto Lions Italia collabora   con il Banco Alimentare e i soci lions in tutta Italia hanno risposto positivamente all’invito di unire le forze per raccogliere cibi a lunga conservazione che saranno poi distribuiti alle famiglie in difficoltà nella giornata dedicata alla Colletta Alimentare Nazionale il 15 novembre.

Il lions Sanremo Matutia con spirito di servizio ha condiviso la giornata presso il supermercato PAM di via Pietro Agosti raccogliendo molti scatoloni  di prodotti a lunga conservazione.

La mattina, nonostante la pioggia e la grandinata che si è abbattuta sulla città i soci si sono adoperati per aiutare i volontari del Banco Alimentare a riempire le scatole con i cibi che molto generosamente i clienti del supermercato hanno acquistato.

La partecipazione alla colletta alimentare ha permesso  di portare aiuto alle persone più fragili  e di mettere in pratica il motto che  contraddistingue  il lions, WE SERVE, che sintetizza  presenza, umanità e collaborazione verso il prossimo.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium