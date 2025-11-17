Lions Sanremo Matutia al fianco del Banco Alimentare: solidarietà più forte della pioggia

Da alcuni anni il Multidistretto Lions Italia collabora con il Banco Alimentare e i soci lions in tutta Italia hanno risposto positivamente all’invito di unire le forze per raccogliere cibi a lunga conservazione che saranno poi distribuiti alle famiglie in difficoltà nella giornata dedicata alla Colletta Alimentare Nazionale il 15 novembre.

Il lions Sanremo Matutia con spirito di servizio ha condiviso la giornata presso il supermercato PAM di via Pietro Agosti raccogliendo molti scatoloni di prodotti a lunga conservazione.

La mattina, nonostante la pioggia e la grandinata che si è abbattuta sulla città i soci si sono adoperati per aiutare i volontari del Banco Alimentare a riempire le scatole con i cibi che molto generosamente i clienti del supermercato hanno acquistato.

La partecipazione alla colletta alimentare ha permesso di portare aiuto alle persone più fragili e di mettere in pratica il motto che contraddistingue il lions, WE SERVE, che sintetizza presenza, umanità e collaborazione verso il prossimo.