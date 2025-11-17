Bordighera investe oltre 22.000 euro per la scuola: otto progetti per crescere insieme

Con oltre € 22.000 il Comune di Bordighera finanzierà otto progetti che saranno realizzati nelle scuole elementari e medie nel corso dell’anno scolastico 2025/2026: un chiaro impegno per la formazione dei bambini e dei ragazzi della città delle palme.
“Investire nella scuola significa investire nel futuro, perché le competenze acquisite tra i banchi sono fondamentali per una cittadinanza responsabile e consapevole. Per questo abbiamo scelto di sostenere l’Istituto Comprensivo in otto progetti: dalle lingue straniere alla musica, dal benessere psicofisico alla creatività digitale, ognuno di questi ambiti è importante per offrire agli alunni ulteriori strumenti di conoscenza che li prepareranno a relazionarsi con il mondo che li circonda.” commenta l’Assessore Martina Sferrazza. “Ringrazio la dirigente dell’Istituto Comprensivo di Bordighera, dottoressa Tiziana Montemarani, tutti gli insegnanti, il personale per l’impegno con cui ogni giorno lavorano per i nostri ragazzi.
A seguire, i progetti finanziati.
- PREMIAMO I PIU’ CORRETTI - volto ad evidenziare i comportamenti pregevoli dal punto di vista dell’altruismo e dell’osservanza delle regole, si pone lo scopo di sottolineare gli atteggiamenti positivi riguardo i meriti scolastici e le capacità individuali. Sarà premiato un alunno per classe, per un totale di 13 alunni.
- ENGLISH PLUS - riservato a tutti gli alunni della scuola secondaria di primo grado ed agli alunni delle classi quinte della scuola primaria, è finalizzato al potenziamento delle abilità acquisite ed al recupero per il raggiungimento dei livelli essenziali di conoscenza.
- JE PARLE FRANCAIS - finalizzato ad acquisire un apprendimento linguistico spontaneo e diretto, a comprendere e a gestire una conversazione con insegnante madrelingua, è riservato agli alunni delle cinque classi terze dell’Istituto Comprensivo.
- PROGETTO MUSICALE IL COLORE DELLE VOCI - riservato alle classi quarte e quinte della scuola primaria e alle classi prime della scuola secondaria di primo grado, è mirato ad avvicinare i ragazzi alla pratica ed al piacere del cantare insieme. Prevede la formazione di un gruppo corale della scuola.
- PROGETTO “O.C.R” - rivolto a tutti gli alunni della scuola secondaria di primo grado, consiste in un allenamento finalizzato alla conoscenza del corpo e della mente e quindi del benessere.
- PROGETTO SPORTELLO PSICOLOGICO - aperto agli alunni della scuola primaria e secondaria, a tutte le famiglie ed a tutti i docenti, è volto a supportare le criticità relative alla sfera emotiva, alla relazionalità, alla modalità di interazione e di confronto, alla prevenzione del disagio e dei comportamenti a rischio.
- PROGETTO STEM YOUR BRAIN SCUOLA PRIMARIA - mirato a sviluppare la creatività digitale e l’imprenditorialità, a sviluppare un pensiero critico, a progettare, a lavorare in team, è aperto a 25 alunni interessati al progetto delle classi dalla terza alla quinta primaria.
- BENESSERE E CITTADINANZA IN MENSA – per gli alunni delle classi quarta e quinta della scuola primaria Maria Primina, si svolgerà nel terzo pomeriggio di rientro.