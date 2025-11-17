Bordighera investe oltre 22.000 euro per la scuola: otto progetti per crescere insieme

Con oltre € 22.000 il Comune di Bordighera finanzierà otto progetti che saranno realizzati nelle scuole elementari e medie nel corso dell’anno scolastico 2025/2026: un chiaro impegno per la formazione dei bambini e dei ragazzi della città delle palme.

“Investire nella scuola significa investire nel futuro, perché le competenze acquisite tra i banchi sono fondamentali per una cittadinanza responsabile e consapevole. Per questo abbiamo scelto di sostenere l’Istituto Comprensivo in otto progetti: dalle lingue straniere alla musica, dal benessere psicofisico alla creatività digitale, ognuno di questi ambiti è importante per offrire agli alunni ulteriori strumenti di conoscenza che li prepareranno a relazionarsi con il mondo che li circonda.” commenta l’Assessore Martina Sferrazza. “Ringrazio la dirigente dell’Istituto Comprensivo di Bordighera, dottoressa Tiziana Montemarani, tutti gli insegnanti, il personale per l’impegno con cui ogni giorno lavorano per i nostri ragazzi.

A seguire, i progetti finanziati.