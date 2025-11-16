Via Turistica, 'SìAmo Camporosso': "Griglia pericolosa in mezzo alla strada, serve intervento urgente"

"Griglia pericolosa in mezzo alla strada in via Turistica, serve un intervento urgente". Lo segnala il gruppo consiliare di minoranza “SìAmo Camporosso” che ha presentato un’interpellanza per chiedere un intervento immediato di messa in sicurezza della griglia di raccolta delle acque bianche presente lungo via Turistica.
"La griglia, posizionata attualmente al centro della carreggiata, si solleva al passaggio dei veicoli, rappresentando un serio pericolo per motocicli, biciclette e automezzi. Inoltre, in caso di pioggia, la superficie risulta estremamente scivolosa, aumentando il rischio di incidenti" - sottolinea la minoranza - "Da un sopralluogo è emerso che la struttura della griglia è artigianale e non conforme alle norme tecniche vigenti e, la sua collocazione in mezzo alla corsia, risulta inadeguata rispetto alla normale viabilità.
"Non è accettabile che una griglia per la raccolta delle acque venga lasciata in mezzo alla carreggiata, instabile e pericolosa" - dichiarano i consiglieri comunali Maurizio Morabito, Marco Bertaina e Domenica Arsì - “Chiediamo che venga rimossa e sostituita con una griglia a norma, installata in posizione corretta e con materiali certificati, per garantire la sicurezza di chi percorre via Turistica ogni giorno".
Con questa interpellanza, SiAmo Camporosso richiama l’Amministrazione comunale a "un intervento urgente e risolutivo, per evitare che un problema di manutenzione si trasformi in un incidente annunciato".