Festival di Sanremo 2026, primo vertice in Prefettura: al centro safety e security

Si è svolto questa mattina, presso la Prefettura di Imperia, il primo incontro dedicato alla sicurezza del Festival di Sanremo 2026, in programma dal 24 al 28 febbraio. La riunione, presieduta dal Prefetto Antonio Giaccari, ha visto la partecipazione dei vertici provinciali delle forze dell’ordine e dei rappresentanti Rai coinvolti nell’organizzazione dell’evento.

Presenti il Questore Andrea Nicola Lo Iacono, il Comandante Provinciale dei Carabinieri Colonnello Simone Martano, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza Colonnello Omar Salvini, il Comandante dei Vigili del Fuoco Ingegnere Amedeo Pappalardo, il Comandante della Capitaneria di Porto Capitano di Fregata Luigi Cuciniello, insieme ai referenti di Rai Festival, Rai Produzione TV e Rai Pubblicità.

Durante l’incontro sono stati esaminati in via preliminare i profili di safety e security legati allo svolgimento della manifestazione, con l’obiettivo di definire i primi raccordi operativi e le misure da adottare per garantire lo svolgimento in sicurezza dell’evento più atteso dell’anno.

Il tavolo tornerà a riunirsi nelle prossime settimane per affinare il piano di intervento e coordinamento tra le diverse componenti coinvolte.