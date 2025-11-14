 / Sanità

Sanità | 14 novembre 2025, 12:18

Sanremo: “Un volto familiare del pronto soccorso” ricorda il Dottor Ugo Pisani

Scoperta una targa in sua memoria all’ospedale Borea, tra commozione e gratitudine per un medico esemplare

Il ricordo di un collega, di un amico, di un medico che per anni ha lavorato al pronto soccorso dell'ospedale “Borea” di Sanremo. 

Stamane, alla presenza dei figli Fabio e Sara, dei colleghi, amici e del Direttore Generale e Direttore Sanitario di Asl1, è stata scoperta una targa in memoria del Dottor Ugo Pisani prematuramente scomparso ad agosto scorso, alla presenza della Direzione Aziendale di Asl1 e dei colleghi.

Il Dott. Pisani, laureato in Chirurgia D’Urgenza e Pronto Soccorso con specialistica in Chirurgia Toracica presso l’Università di Genova, era un medico molto amato per la sua professionalità e umanità. Ha lavorato presso l’Azienda Sanitaria imperiese fino al gennaio 2022 per poi continuare la sua attività di medico in PS con una cooperativa.

“Il Dott. Pisani – afferma il Direttore Generale di Asl1 Dott.sa Maria Elena Galbusera – era noto per le sue grandi qualità umane e professionali, un volto familiare per chiunque passasse dal pronto soccorso sanremese, sempre presente e pronto ad assistere chi ne aveva bisogno. Questa targa apposta oggi in reparto vuole essere un tributo di amicizia, affetto e riconoscenza nei confronti di un professionista serio, amato e benvoluto.”

