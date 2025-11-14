Giovani Democratici: "Sosteniamo la nuova Consulta provinciale, voce fondamentale degli studenti"

I Giovani Democratici accolgono con entusiasmo l’elezione della nuova Consulta provinciale degli studenti, un organismo che – come sottolineato dal responsabile provinciale del progetto Agosta – svolge un ruolo essenziale sul territorio. La Consulta, infatti, non solo dialoga quotidianamente con gli studenti e ne ascolta le esigenze, ma ha anche il compito di proporre idee, progetti e azioni concrete, collaborando attivamente con associazioni e istituzioni locali.

Come movimento giovanile, i Giovani Democratici hanno sempre mantenuto un forte legame con il mondo studentesco, facendosi portavoce delle sue istanze e sostenendo le battaglie volte al miglioramento della condizione degli studenti. Per questo motivo, il rinnovo della Consulta viene visto come un’opportunità preziosa per rafforzare il rapporto tra le richieste che emergono dalle scuole – spesso espresse anche attraverso manifestazioni partecipate – e le risposte che le istituzioni hanno il dovere di fornire.

"Le istituzioni locali devono ascoltare, dialogare, confrontarsi e soprattutto trovare soluzioni alle istanze che i ragazzi pongono con grande senso civico», sottolineano i Giovani Democratici, ricordando che la scuola deve essere un luogo aperto, libero e centrato sul confronto. Assicuriamo infine il nostro impegno a contribuire attivamente a questo percorso. Faremo la nostra parte in questa lotta che ci coinvolge tutti, per costruire una scuola più inclusiva e capace di valorizzare la partecipazione degli studenti".