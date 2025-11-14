Evasione tariffaria nel TPL, Daniela Bozzano (Pd) chiede tornelli sugli autobus

La consigliera provinciale Daniela Bozzano del gruppo Riviera Bene Comune ha presentato un'interrogazione a risposta scritta chiedendo l'introduzione di tornelli sugli autobus delle tratte principali, come misura per contrastare l'evasione tariffaria e proteggere la sicurezza degli operatori, dopo vari episodi di violenza contro i controllori. Bozzano sottolinea che l'evasione va combattuta con soluzioni efficaci, senza compromettere la sicurezza di chi lavora e dei passeggeri.

"Non è la prima volta che si verificano aggressioni contro i controllori", dichiara evidenziando la necessità di interventi concreti. L'installazione dei tornelli potrebbe garantire il pagamento del biglietto e ridurre i casi di evasione.

Tuttavia, la risposta del presidente di Rt, Maurizio Temesio, mette in evidenza le difficoltà pratiche e normative legate alla proposta. Temesio spiega, infatti, che "le normative attuali non permettono l'introduzione di tornelli e ha sollevato dubbi sui ritardi che potrebbero derivare dal rallentamento dei tempi di salita dei passeggeri".