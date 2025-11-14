Sport da combattimento e letteratura: doppio appuntamento tra Ospedaletti e Sanremo domenica 16 novembre

Il Palazzetto dello Sport di via Isnart domenica dalle 14 alle 16 ospita una Selezione Ringmania World Series K1/Muay Thai/Boxe/MMA, importante evento dedicato agli sport da combattimento. Organizzato dalla WBFC (World Boxing Fighters Corporation) del presidente Franco Scorrano – responsabile nazionale ASI degli sport da combattimento moderno – e dal vice-presidente Alessandro Piavani, con la fondamentale collaborazione locale del Maestro Mauro Castellari di Ospedaletti. La manifestazione, di grande interesse sia per i praticanti che per i profani in materia, è ad ingresso completamente libero e gratuito, sia per gli atleti che per il pubblico, ed è aperta a praticanti di tutte le età e di tutti i livelli.

Dice Mauro Castellari: “Si tratta di un primo importante passo che rafforza la presenza di Ospedaletti nel mondo degli sport moderni da combattimento. Queste discipline sono molto praticate soprattutto nella vicina Francia e il nostro comune è strategicamente importante anche dal punto di vista logistico: l'auspicio è che presto si possano organizzare da noi incontri che mettano a confronto atleti di livello internazionale, tenendo presente il percorso che da anni abbiamo intrapreso qui ad Ospedaletti con la società Kick Boxing-K1 che tante soddisfazioni ci ha regalato, e che continua a regalarci, nel corso degli anni”.

Sempre nella giornata di domenica 16 novembre alle h.17,30 presso il Centro Culturale La Piccola in via Cavalieri di Malta, è in programma la presentazione dell'ultima opera letteraria dello scrittore sanremese Fulvio Rombo. Si tratta di “Oniride” (ed.Golem), terzo romanzo di una trilogia iniziata con “Ayahuasca” nel 2022 e proseguita l'anno dopo con “Profanazione”. La storia di 'Oniride' si dipana tra Sanremo, Bussana Vecchia e Ospedaletti, e le vicende narrate riguardano il complesso mondo della scuola, dei giovani e della genitorialità, spunti che saranno affrontati nel corso dell'incontro condotto dall'insegnante e scrittrice Annalisa Marrone che dialogherà con l'autore.