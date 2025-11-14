Sanremo celebra le “Armonie & Ponti” della chitarra: la penultima giornata del Festival internazionale entra nel vivo

La penultima giornata dell’undicesima edizione del Sanremo International Guitar Festival & Competition (11–15 novembre 2025) porta al Teatro dell’Opera del Casinò un doppio appuntamento imperdibile. La manifestazione, ideata dal Maestro Diego Campagna e divenuta negli anni un riferimento assoluto nel panorama europeo e mondiale della chitarra, continua a raccontare storie, culture e linguaggi diversi, uniti dallo stesso filo sonoro.

Oggi il festival propone un programma ricco e articolato. Alle 18 saliranno sul palco Emanuele Buono, Francesca Galvagno, Xuanxuan Sun e Wang Lizhiyi: quattro interpreti che rappresentano perfettamente lo spirito dell’edizione 2025, dedicata al tema “Armonie & Ponti – Dialoghi globali sulla chitarra”.

Una scelta che riflette l’intenzione del festival: creare un ponte tra scuole, estetiche e generazioni, mostrando come la chitarra possa essere un territorio di incontro e non di competizione. Il secondo appuntamento della giornata è previsto per le 21.00 con un trio di nomi di assoluto prestigio. Pablo Garibay Lopez, tra i più apprezzati chitarristi latinoamericani della scena internazionale, sarà affiancato da Lorenzo Micheli e Matteo Mela, che insieme formano il celebre Solo Duo, una delle formazioni cameristiche più raffinate del panorama chitarristico mondiale. Un concerto che promette eleganza, virtuosismo e dialoghi sonori di rara intensità.

La chiusura del festival, sabato, si preannuncia come un crescendo di emozioni. Alle 17, il Maestro Javier García Moreno si esibirà con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo, diretta dal Maestro Grigor Palikarov: un incontro che celebra la grande tradizione del concerto per chitarra e orchestra, con un interprete capace di combinare raffinatezza, potenza e sensibilità. La serata conclusiva, alle 21, sarà invece affidata a un gigante della chitarra mondiale: Eliot Fisk. Il suo recital – già definito da molti come uno degli eventi più attesi dell’intero festival – promette di essere un viaggio nella storia e nelle possibilità espressive dello strumento. Un finale che riassume la vocazione dell’intera manifestazione: stupire, emozionare, costruire connessioni.

L’edizione 2025 conferma la natura profondamente internazionale della rassegna. Artisti italiani, spagnoli, francesi, latinoamericani e asiatici si alternano sul palco non per misurarsi, ma per raccontare – ciascuno con la propria sensibilità e tradizione – che cosa significhi oggi essere chitarristi in un mondo in continuo cambiamento.

Dalle architetture della musica classica ai linguaggi contemporanei, dai virtuosismi solistici ai colori dell’orchestra, le esibizioni diventano un vero e proprio dialogo globale.

Il festival può contare sul sostegno del Comune di Sanremo e del Teatro dell'Opera del Casinò Municipale, oltre che sulla collaborazione dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo. Fondamentali anche le partnership con istituzioni di altissimo prestigio internazionale: il Conservatorio Nazionale di Pechino, l’Università di Changchun e il Conservatorio “Franco Vittadini” di Pavia, testimonianza di una rete culturale che continua a crescere e a rafforzarsi. L’undicesima edizione del Sanremo International Guitar Festival & Competition prosegue dunque nella sua missione: trasformare la città dei fiori in un crocevia musicale dove la chitarra diventa lingua universale, ponte tra culture e finestra sul futuro del suo repertorio. Un luogo dove, per cinque giorni, il mondo intero suona all’unisono.