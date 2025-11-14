 / Eventi

Cipressa si mobilita contro la violenza di genere nella Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne

Due eventi per riflettere, emozionarsi e costruire consapevolezza

In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, il Comune di Cipressa propone due appuntamenti significativi che uniscono riflessione, partecipazione attiva ed espressione artistica. Un invito alla comunità a fermarsi, ascoltare e condividere strumenti per riconoscere e contrastare le dinamiche di violenza, spesso silenziose, che si insinuano nei rapporti affettivi e nella società.

Il primo evento si terrà il 25 novembre alle ore 21.00 presso la Sala Consiliare del Comune di Cipressa. Protagonista della serata sarà la dottoressa Roberta Rota, psicologa e coordinatrice del Centro Antiviolenza, che guiderà un laboratorio esperienziale dal titolo “Le emozioni in coppia: tra valorizzazione e svalutazione”. L’incontro si propone come un viaggio interiore per esplorare le dinamiche relazionali, spesso ambigue e complesse, che possono trasformare l’amore in controllo, la cura in manipolazione. Attraverso un approccio partecipativo, i presenti saranno accompagnati a riconoscere i segnali delle relazioni disfunzionali e a riscoprire la forza delle emozioni positive come leva per costruire legami sani, basati sul rispetto e sulla reciprocità.

Il secondo appuntamento è previsto per il 29 novembre alle ore 18.00 nella suggestiva cornice della Chiesa Fortezza di Lingueglietta, frazione di Cipressa. In scena lo spettacolo teatrale “Non ho paura di essere donna”, a cura della compagnia Due in scena. Un titolo potente, che racchiude il coraggio di chi sceglie di affermare la propria identità e dignità contro ogni forma di sopraffazione. Attraverso il linguaggio del teatro, lo spettacolo darà voce a storie, emozioni e vissuti che raccontano la forza delle donne, la loro resilienza e la necessità di un cambiamento culturale profondo.

Con questi due eventi, Cipressa si conferma un luogo attento e sensibile alle tematiche sociali, offrendo spazi di confronto e crescita collettiva. Un’occasione per ribadire, con forza e consapevolezza, che la violenza sulle donne non è un fatto privato, ma una questione che riguarda tutti.

Redazione

