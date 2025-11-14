1925-2025, Ventimiglia celebra il centenario del monumento ai caduti di tutte le guerre (Foto)

1925-2025. Ventimiglia celebra il centenario del monumento ai caduti di tutte le guerre.

Il 29 novembre alle 10 presso la parrocchia di Sant'Agostino verrà celebrata una santa messa, che sarà officiata dal vescovo di Ventimiglia-Sanremo, Monsignor Antonio Suetta.

Alle 10.45, invece, è previsto un corteo che, dopo aver attraversato via Cavour e corso della Repubblica, raggiungerà i giardini Tommaso Reggio dove alle 11, vi saranno l'alzabandiera, gli onori ai caduti, il discorso del sindaco Flavio Di Muro, il saluto del prefetto di Imperia Antonio Giaccari e l'orazione ufficiale da parte di Dario Canavese.