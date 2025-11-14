 / Eventi

1925-2025, Ventimiglia celebra il centenario del monumento ai caduti di tutte le guerre (Foto)

In programma santa messa, corteo, alzabandiera, onore ai caduti, saluti istituzionali e orazione ufficiale

Il 29 novembre alle 10 presso la parrocchia di Sant'Agostino verrà celebrata una santa messa, che sarà officiata dal vescovo di Ventimiglia-Sanremo, Monsignor Antonio Suetta.

Alle 10.45, invece, è previsto un corteo che, dopo aver attraversato via Cavour e corso della Repubblica, raggiungerà i giardini Tommaso Reggio dove alle 11, vi saranno l'alzabandiera, gli onori ai caduti, il discorso del sindaco Flavio Di Muro, il saluto del prefetto di Imperia Antonio Giaccari e l'orazione ufficiale da parte di Dario Canavese.

Elisa Colli

