Strage Nassiriya, Lega: "I liguri non dimenticano i 19 italiani assassinati dai terroristi islamici"

In occasione del ventiduesimo anniversario della strage di Nassiriya, i consiglieri regionali della Lega Sara Foscolo, Alessio Piana e Armando Biasi hanno voluto esprimere un sentito tributo alle vittime dell’attentato terroristico che colpì il contingente italiano in Iraq il 12 novembre 2003.

“Non dimenticheremo mai il sacrificio dei 19 Carabinieri, Militari e Civili italiani assassinati dai terroristi islamici a Nassiriya. Oggi è doveroso ricordare le vittime della strage in Iraq (28 morti) e rendere onore agli operatori italiani che hanno svolto e svolgono missioni in ambito internazionale con coraggio e dedizione, mettendo a rischio la propria incolumità a difesa dei nostri valori e della sicurezza di tutti. Il 12 novembre 2003 è un giorno che rimarrà scolpito anche nella memoria dei liguri. La Liguria non dimenticherà mai ciò che 22 anni fa è successo a Nassiriya, il più grave attentato terroristico subìto dall'Italia nelle missioni internazionali di pace nelle aree di crisi”.

Con queste parole, i rappresentanti della Lega hanno voluto sottolineare l’importanza della memoria e del riconoscimento verso chi ha perso la vita in nome della pace e della sicurezza internazionale. La commemorazione assume un significato particolare per la Liguria, che si unisce al ricordo nazionale con profonda partecipazione e rispetto.