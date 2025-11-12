Rigenerazione urbana e edilizia pubblica: la Liguria modello nazionale al convegno Federcasa di Roma

L’assessore della Regione Liguria e coordinatore vicario della Commissione Edilizia della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Marco Scajola, ha preso parte oggi a Roma all’evento nazionale organizzato da Federcasa, dedicato al tema “Opportunità e soluzioni per le città che cambiano”. L’incontro, che ha posto al centro la rigenerazione urbana e l’edilizia residenziale pubblica come opportunità per ridare funzionalità, bellezza e armonia alle città, ha visto la partecipazione del ministro per gli affari Europei, le politiche di coesione e il PNRR Tommaso Foti ed è stato introdotto dal presidente nazionale di Federcasa Marco Buttieri, dal direttore Patrizio Losi e dal presidente di Eurhonet Antonio Parolini con il coinvolgimento di numerosi rappresentanti istituzionali e addetti del settore.



L’assessore ha partecipato al secondo panel, dedicato al ruolo delle Regioni nelle politiche abitative, raccontando il lavoro della Conferenza delle Regioni sul tema e presentando l’esperienza della Liguria come modello italiano di gestione integrata tra edilizia residenziale pubblica e rigenerazione urbana.



“Questo incontro è stato un’importante occasione di confronto con autorevoli rappresentanti istituzionali, organizzato con grande attenzione da Federcasa, che ringrazio per aver reso possibile questo momento di dialogo – ha dichiarato l’assessore alle Politiche abitative e alla Rigenerazione urbana Marco Scajola –. Come Conferenza delle Regioni abbiamo recentemente siglato un accordo di collaborazione istituzionale con Federcasa, che sta già offrendo nuovo slancio al settore grazie alla costante condivisione di dati, esperienze e buone pratiche. La Conferenza delle Regioni conferma il proprio impegno nel contribuire allo sviluppo del Piano Casa Italia, manifestando la piena disponibilità a collaborare con il Governo anche nella realizzazione di progetti pilota, che auspichiamo possano seguire l’esempio virtuoso dei Pinqua. I tre principali interventi in Liguria, la Pigna di Sanremo, Genova Begato e Marinella di Sarzana, procedono secondo i tempi previsti e rappresentano una nuova idea di edilizia residenziale pubblica: più inclusiva, socialmente orientata e capace di migliorare concretamente la qualità della vita dei residenti. In generale, in Liguria, dal 2015, sono stati stanziati 150 milioni di euro per l’edilizia residenziale pubblica: 3.000 alloggi sono già stati riqualificati e 500 sono tuttora interessati da lavori in corso. Grazie inoltre alla legge regionale sulla rigenerazione urbana - conclude Scajola - dal 2021 siamo riusciti ad avviare 180 cantieri, con oltre 46 milioni di euro investiti a beneficio dei cittadini. L’obiettivo è che questo modello possa trovare applicazione su scala nazionale, con risorse economiche certe, pianificate e iter amministrativi semplificati".

