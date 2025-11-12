Sanremo: “La Palma da Datteri, Albero della Vita”, conferenza e spettacolo al Floriseum

Mercoledì 19 novembre, alle ore 16.30, il Floriseum di Sanremo (Museo del Fiore, in corso Felice Cavallotti 113) ospiterà la conferenza “La Palma da datteri, albero della vita”, un evento che celebra la palma da datteri come simbolo di storia, cultura e spiritualità del Mediterraneo e della Riviera ligure.

Il fondatore e presidente della fondazione Alberto Guglielmi Manzoni e il botanico Claudio Littardi guideranno i presenti in un affascinante viaggio tra botanica, domesticazione, coltivazione, simbologia e sacralità della palma nelle antiche civiltà.

Dichiara Guglielmi Manzoni: “Fin dalla notte dei tempi, questo albero emblematico ha rappresentato un ponte tra l’umanità e i misteri della vita, evocando fertilità, longevità e vittoria. Emblema del caldo Sud, la palma si fonde con il sole e il mare, componendo l’iconico paesaggio mediterraneo. A seguire, uno spettacolo di danza del ventre ispirato agli antichi riti di fertilità mesopotamici, greci e andalusi, celebrerà la femminilità e il ciclo della vita. Le brave danzatrici Licia, Loredana, Cinzia, Stefania, Tiziana, accompagnate dalla maestra Francesca, si esibiranno sulle note delle tradizionali musiche folkloristiche Muwashshah e Raks al-Sayya, culminando con la suggestiva coreografia dei ‘lumini’, accompagnata dalla celebre ‘Desert Rose’ di Sting”.

Il pomeriggio sarà arricchito dalla lettura di poesie dedicate alle palme di Sanremo, scritte dal poeta sanremasco Lionello Brea capace, come sempre, di emozionare con la sua profondità e sensibilità.

A conclusione dell’evento, i partecipanti potranno gustare diverse varietà di datteri e assaporare un delizioso dolce preparato dalla signora Gabriella Berardinelli con i succosi frutti del deserto e, al tempo stesso, tramite sorteggio di numeri a chi vorrà dare un piccolo contributo, saranno donate ai presenti alcune riproduzioni artistiche.

L’iniziativa è promossa dalla Fondazione L’Uomo e il Pellicano, ha il patrocinio del Comune di Sanremo ed è in collaborazione con la Scuola di danza Orientale e Indiana Bollywood ‘Nadija’s Oriental Dancers’ (CID UNESCO), il Rotary Club Sanremo, FIDAPA sezione Sanremo, l’UNITRE di Sanremo, l’Associazione Internazionale Alfred Nobel - Sanremo.