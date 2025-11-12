 / Eventi

Sanità territoriale, la Federazione Operaia Sanremese promuove un incontro pubblico sulla riforma regionale

Sabato 15 novembre alle 10.30 in via Corradi 47. Focus sulla proposta Bucci e su un documento alternativo

Il Gruppo di Cultura Politica della Federazione Operaia Sanremese, da anni attivo sui temi della sanità e del sociosanitario, organizza un incontro pubblico dedicato alla riforma dell’assetto della sanità territoriale in Liguria.

L’iniziativa nasce a seguito della proposta di riforma del Servizio Sanitario Regionale presentata dal presidente Giovanni Toti e approvata dalla Giunta regionale nella seduta del 6 novembre 2025, e dalla presa visione del documento “Riflessioni sulla riforma della sanità e proposta alternativa”. L’appuntamento è fissato per sabato 15 novembre 2025 alle ore 10.30 presso la Sala della Federazione Operaia Sanremese, in via Corradi 47 a Sanremo. L’incontro è aperto alla cittadinanza e intende favorire un confronto costruttivo per contribuire concretamente al futuro della sanità pubblica regionale.

Prenotazione obbligatoria entro le ore 12.00 di venerdì 14 novembre al numero 328 8656275, fino a esaurimento posti.

