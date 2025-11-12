“Camminate Lions. Se ti muovi, il diabete si ferma” – Domenica la passeggiata solidale da Sanremo ad Arma di Taggia

Tornano in Riviera i Lions con un’iniziativa dedicata alla salute, alla prevenzione e alla solidarietà. Domenica 16 novembre è in programma la manifestazione “Camminate Lions. Se ti muovi, il diabete si ferma”, organizzata dai Lions Club Sanremo Host, Arma e Taggia e Sanremo Matutia. L’evento unisce sport, salute e sensibilizzazione: una camminata aperta a tutti lungo la pista ciclabile del Ponente ligure, con l’obiettivo di promuovere uno stile di vita attivo e di informare la cittadinanza sull’importanza della prevenzione del diabete.

La partenza è prevista dalle 9 alle 11 da via Matteotti a Sanremo (davanti al cinema Centrale), mentre l’arrivo sarà ad Arma di Taggia, in piazzale Chierotti. Il percorso, lungo circa 8 chilometri, si snoderà lungo la pista ciclabile con punti di ristoro a base di acqua e frutta per tutti i partecipanti. Durante l’iniziativa, presso i gazebo Lions situati sia alla partenza che all’arrivo, sarà possibile effettuare screening gratuiti del diabete, con il controllo della glicemia. La frase che dà il titolo all’evento – “Camminate Lions. Se ti muovi, il diabete si ferma” – racchiude perfettamente lo spirito dell’iniziativa: il movimento è uno strumento fondamentale per la prevenzione e la gestione del diabete, in particolare del diabete di tipo 2. Camminare regolarmente contribuisce a migliorare il controllo della glicemia, a mantenere sotto controllo il peso corporeo e a ridurre le complicanze legate alla malattia.

L’obiettivo del progetto, promosso dai Lions a livello internazionale, è quello di diffondere la cultura della prevenzione e incoraggiare stili di vita sani. Eventi come questo, già ripetuti con successo negli anni scorsi, hanno anche una finalità solidale: la raccolta di fondi destinati alla ricerca scientifica e al supporto degli ospedali impegnati nella cura del diabete. Tutti i soci dei Lions Club organizzatori invitano la cittadinanza a partecipare numerosi a questa giornata di salute e solidarietà. Un’occasione per camminare insieme, fare del bene e ricordare che — come recita lo slogan — “se ti muovi, il diabete si ferma.”