Sanremo ricorda i Caduti di Nassiriya: questa mattina la cerimonia in via Nino Bixio nel 22° anniversario (Foto e Video)

Si è svolta questa mattina, mercoledì 12 novembre, la cerimonia in ricordo dei Caduti di Nassiriya, nel 22° anniversario dell’attentato che nel 2003 costò la vita a 19 italiani, tra militari e civili, impegnati in missione di pace in Iraq. L’iniziativa, organizzata dall’Amministrazione comunale in collaborazione con l’Associazione Nazionale Carabinieri – sezione di Sanremo, si è svolta come sempre presso il Monumento ai Caduti di Nassiriya in via Nino Bixio.

Durante la commemorazione è stata deposta una corona d’alloro, offerta dal Lions Club Sanremo Host, che ha donato anche la bandiera esposta per l’occasione. Presenti le autorità civili e militari, rappresentanti delle forze dell’ordine e numerosi cittadini che hanno voluto partecipare per rendere omaggio ai caduti. Gli interventi ufficiali hanno sottolineato l’importanza della memoria, del sacrificio e del valore del servizio per la pace e la sicurezza internazionale.

Aggiornamento: nel pomeriggio, alle 18, la comunità si è ritrovata alla Chiesa dei Frati Cappuccini per la Santa Messa Solenne, celebrata da S.E. Mons. Antonio Suetta, Vescovo della Diocesi di Ventimiglia-Sanremo. La funzione è stata animata dal coro ANC Ventimigliese, sezione Anc MOVM Fois di Ventimiglia, diretto dal maestro Dario Amoroso, che ha contribuito a creare un momento di intensa partecipazione e raccoglimento.

(Le foto della Santa Messa sono di Cristian Flammia)