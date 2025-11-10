Sanremo ricorda i Caduti di Nassiriya nel 22esimo anniversario: mercoledì alle 10.30

Mercoledì 12 novembre l’Amministrazione comunale, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Carabinieri- sezione Sanremo, ricorda i Caduti di Nassiriya nel 22esimo anniversario.
Alle 10.30, al Monumento ai Caduti di Nassiriya, in via Nino Bixio, è prevista la cerimonia in onore dei Caduti, con la deposizione di una corona di alloro offerta dal Lions Club Sanremo Host (così come la bandiera). Previsti gli interventi di saluto delle autorità
Alle 18, alla Chiesa dei Frati Cappuccini, si svolgerà la Santa Messa Solenne che sarà celebrata da S.E. Mons. Antonio Suetta, Vescovo della Diocesi Ventimiglia- Sanremo, animata dal coro ANC Ventimigliese sez. Anc MOVM Fois di Ventimiglia diretto dal maestro Dario Amoroso.