Taggia, il sindaco Conio sul futuro del Convento di San Domenico: “Preoccupazioni condivise, il Comune è al fianco della comunità”

“Nei giorni scorsi – dichiara il sindaco di Taggia Mario Conio – ho letto con grande attenzione le preoccupazioni che stanno emergendo all’interno della nostra comunità riguardo al futuro del Convento di San Domenico. Queste sono anche le nostre preoccupazioni. Si tratta infatti di sentimenti più che comprensibili, che testimoniano quanto questo luogo di culto sia profondamente radicato nel cuore dei tabiesi e quanto rappresenti una parte essenziale della nostra identità collettiva”.

“Desidero unirmi a questo affetto – prosegue – ma anche precisare che quanto richiesto da cittadini e associazioni è già oggetto di attenzione e di confronto istituzionale. Nei prossimi giorni si terrà infatti, come previsto già da tempo, una nuova riunione del tavolo di coordinamento in Prefettura, alla quale prenderanno parte tutte le istituzioni coinvolte, tra cui la Diocesi e il Comune”.

“Nell’ambito delle nostre competenze, sosterremo ogni iniziativa, affiancando la Diocesi, in un percorso volto a mantenere saldo il ruolo centrale del convento dei Domenicani quale faro di religiosità, storia, arte e cultura all’interno della nostra comunità”, conclude il primo cittadino.