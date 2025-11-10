Situazione politica a Sanremo: “Decisioni sull’amministrazione comunale spettano agli organi cittadini, non a quelli provinciali”

Marco Cassini, consigliere comunale del PD di Sanremo, insieme al segretario cittadino Gianni Salesi ed a quello provinciale Pietro Mannoni intervengono per chiarire che, eventuali decisioni relative all'amministrazione comunale di Sanremo e al posizionamento del Partito Democratico all'interno della stessa sono di competenza degli organi di partito cittadini.

"L'assemblea provinciale - sottolineano - non ha preso alcuna decisione in merito, nella seduta riunitasi ieri. Nessuna maggioranza si è espressa favorevolmente all'ipotesi di un'uscita dall'amministrazione di Sanremo, ma vi è stata un'informativa dei fatti nell'ambito di una discussione più ampia riguardante le prossime elezioni provinciali. Al centro della discussione si è posta inoltre l'importanza di un confronto interno ai direttivi di circolo e all'unione sanremese, unici organismi competenti in una decisione riguardante le questioni amministrative del Comune di Sanremo. Ci siamo fatti promotori di un confronto con il sindaco Mager ai fini di un chiarimento delle rispettive posizioni alle prossime elezioni provinciali, in modo da poter informare i nostri iscritti in maniera ufficiale e non basandoci su articoli di giornale, avviando così un confronto interno più completo. Cogliamo inoltre l'occasione per ribadire massima fiducia e sostegno all'assessore Lucia Artusi, che ci rappresenta all'interno della giunta comunale".