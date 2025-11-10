Sanremo, il sindaco Alessandro Mager dopo l’assemblea provinciale del PD: “Avanti con chiarezza e coerenza”

All’indomani dell’assemblea provinciale del Partito Democratico, il sindaco di Sanremo Alessandro Mager interviene per fare chiarezza sul rapporto politico-amministrativo in corso con il PD, forza che sostiene l’attuale maggioranza cittadina. “Per quanto mi riguarda – dichiara Mager – ribadisco la linea che ho sempre tenuto, con chiarezza e coerenza: c’è un piano amministrativo locale, su cui vige un accordo programmatico, ed un piano politico, sia esso provinciale, regionale o nazionale, su cui ciascuno conserva legittimamente le proprie opinioni”.

Il primo cittadino sottolinea come l’impegno assunto nei confronti della città resti il punto fermo dell’amministrazione: “Da parte mia non vedo motivi per mettere in discussione gli accordi pattuiti”. Un messaggio diretto agli alleati, ma che lascia comunque aperta la porta a eventuali evoluzioni future: “Se il Pd maturerà scelte diverse – aggiunge Mager – ne prenderemo atto”.

Una presa di posizione che mira a rasserenare gli equilibri locali, in un momento in cui le dinamiche politiche sovracomunali potrebbero riflettersi sugli assetti amministrativi. Il sindaco conferma quindi la volontà di proseguire nel lavoro avviato per Sanremo, in un quadro di stabilità e rispetto reciproco tra le forze di maggioranza.