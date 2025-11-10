Liguria sempre più inclusiva: accessibilità e rispetto al centro dell’evento 'Accendiamo il Nostro Futuro'

“Non vogliamo lasciare nessuno indietro e stiamo trasformando la Liguria in una regione sempre più inclusiva. Le nostre Guida Mare Accessibile e Guida Alberghi Accessibili 2025 sono un unicum in Italia tanto è vero che l'Inail le ritiene delle best practices che vuole replicare anche in altre regioni. SI tratta di un progetto importante, con tre assessorati regionali coinvolti, in collaborazione con Inail Direzione Regionale Liguria, Consulta per la tutela dei diritti della persona handicappata, Aism e l'Associazione Nazionale della Polizia di Stato. In Liguria quest'estate abbiamo avuto 278 stabilimenti ad essere accessibili alle persone con disabilità motoria e ad oggi abbiamo 67 tra hotel e residence, su un totale di 85 che hanno aderito volontariamente al progetto dopo richiesta della Regione, ad avere i requisiti dell'accessibilità”. Lo ha detto l'assessore regionale al Turismo Luca Lombardi questa mattina presente all'evento 'Indignazione, Coraggio e Cambiamento Accendiamo il Nostro Futuro' organizzato dalla Polisportiva Dilettantistica IntegrAbili con il patrocinio del Comune di Sanremo.



“Inclusione significa anche educazione al rispetto – ha aggiunto Lombardi – Secondo i dati del Dipartimento per le politiche della famiglia, il 65% dei giovani dichiara di essere stato vittima di violenza, il 63% di bullismo e il 19% di cyberbullismo. Sono numeri che ci impongono di non abbassare la guardia. Le violenze psicologiche e verbali colpiscono in egual misura ragazzi e ragazze e prendono di mira l’aspetto fisico. Serve un impegno collettivo per costruire una cultura del rispetto e dell’inclusione”. L’assessore ha infine ringraziato le Forse dell'Ordine “per la costante vicinanza, l’impegno educativo e la collaborazione nel contrasto al bullismo e alla violenza tra i giovani” e ha fatto un plauso “alla Polisportiva IntegrAbili della presidentessa Alessandra Mamino, con Donatella Barilla e Maura Erbini, per aver organizzato l'evento e a Vanni Oddera come sempre attivo ed inclusivo con la sua mototerapia oggi ospite d'onore insieme a Giada Ottonello che ha voluto raccontare la sua esperienza”.