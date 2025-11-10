Congresso Nazionale dei Giovani Democratici a Napoli: presente la delegazione della provincia di Imperia

Si è svolto a Napoli il IV Congresso Nazionale dei Giovani Democratici, un appuntamento che ha segnato un momento di svolta per il movimento giovanile del Partito Democratico.

In un clima di unità e rinnovato entusiasmo, il congresso ha visto la partecipazione di oltre un migliaio di delegati provenienti da tutta Italia, tra cui la delegazione della Federazione di Imperia, rappresentata da Joele Corigliano, Chiara Artioli e Veronica Pereira, esponenti del gruppo “Generazione Prossima”. Il loro contributo ai lavori congressuali è stato significativo, portando al centro del dibattito temi cruciali per il futuro delle nuove generazioni.

Il congresso si è concluso con l’elezione all’unanimità della nuova Segretaria nazionale, Virginia Libero, giovane padovana che ha saputo raccogliere il consenso di tutte le anime del movimento. La sua elezione rappresenta un segnale forte di ripartenza dopo anni complessi, e testimonia la volontà dei Giovani Democratici di ritrovare radicamento, visione e slancio politico.

Tra gli interventi più attesi, quelli della segretaria nazionale del PD Elly Schlein, del presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e, in videocollegamento, dell’ex premier neozelandese Jacinda Ardern, che ha portato un messaggio di ispirazione e leadership globale.

Nel corso del dibattito, la delegazione imperiese ha posto l’accento su tre temi centrali: la necessità di un europeismo progressista e federalista, il diritto a un lavoro stabile e dignitoso, e la possibilità per ogni giovane di restare nella propria terra senza essere costretto a emigrare per mancanza di opportunità. Questi temi, condivisi da molte altre delegazioni, hanno contribuito a delineare le basi di una nuova fase di impegno politico, fondata sulla speranza e sulla concretezza.

Un momento importante per la rappresentanza territoriale è stato l’elezione di Antonio Stivala, Segretario GD di Imperia e del Circolo PD di Ventimiglia, nella Direzione nazionale dei Giovani Democratici. La sua nomina porta la voce del ponente ligure nel cuore del nuovo gruppo dirigente, rafforzando il legame tra il territorio e le dinamiche nazionali del movimento.

Joele Corigliano, già Segretario provinciale, è intervenuto dal palco del Congresso in rappresentanza di Generazione Prossima Liguria. Nel suo discorso ha richiamato l’attenzione sulle difficoltà dei territori di confine come Imperia, segnati da precarietà, povertà educativa e mancanza di prospettive. Ha sottolineato come dietro ogni dato ci siano storie e vite che chiedono ascolto, dignità e risposte politiche. Il suo intervento si è concluso con un messaggio forte e coinvolgente: “Da qui, da Napoli, rinascono i Giovani Democratici e inizia una nuova storia: la nostra storia.”

Il IV Congresso Nazionale ha dunque rappresentato non solo un momento di confronto e di riorganizzazione interna, ma anche un’occasione per rilanciare l’impegno dei giovani nel costruire un futuro più giusto, inclusivo e partecipato. Da Napoli parte una nuova stagione per i Giovani Democratici, fatta di idee, passione e protagonismo.