Vallebona accoglie la Festa di Inizio Avvento e il Bazar di Natale

Domenica 30 novembre, Vallebona si prepara a vivere una giornata speciale all’insegna della creatività, della condivisione e dell’atmosfera natalizia.

L’Associazione Pedagogica Steineriana, con il patrocinio del Comune, organizza la tradizionale Festa di Inizio Avvento e il Bazar di Natale, un appuntamento atteso da grandi e piccini che si svolgerà nei locali della Scuola Materna “Bambini Felici” in Via del Municipio 4 e nella piazza sottostante.

Dalle 10.30 alle 16.30, bambini e adulti potranno partecipare a laboratori artistico-manuali guidati dai maestri e dai genitori dell’Associazione, creando con materiali naturali il proprio dono natalizio. Non mancheranno momenti di divertimento come la Pesca delle Meraviglie, un gioco a sorpresa che incanta ogni anno i più piccoli, e il mercatino ricco di libri, giochi e manufatti artigianali, perfetti per un regalo originale e consapevole.

L’evento sarà anche un’occasione per conoscere meglio la Pedagogia Steineriana: un banchetto informativo, curato dagli insegnanti, illustrerà le attività dell’asilo e della scuola parentale, giunta al suo ottavo anno di vita. L’ingresso è gratuito, mentre per i laboratori sarà richiesto un piccolo contributo a sostegno delle iniziative dell’Associazione.

Da oltre trent’anni, l’Associazione Pedagogica Steineriana opera senza fini di lucro in ambito culturale, artistico e pedagogico, promuovendo la visione antroposofica di Rudolf Steiner attraverso conferenze, corsi, seminari e attività educative. Gestisce la Scuola Materna “Bambini Felici” a Vallebona e la “Scuola delle Stagioni” in istruzione parentale a Seborga, offrendo un percorso formativo completo dai 3 anni fino alla maturità scolare.

La Festa di Inizio Avvento e il Bazar di Natale rappresentano un momento di incontro e di festa, dove il calore della comunità si unisce alla bellezza della semplicità.