UNITRE Intemelia: musica, cultura e memoria al centro delle attività. Venerdì concerto in seminario

Prosegue con iniziative di alto profilo il programma annuale dell’UNITRE Intemelia, da sempre impegnata a promuovere cultura e momenti di condivisione tra i propri soci. Venerdì prossimo alle 17, al Seminario di Bordighera, si terrà un concerto dedicato al prezioso organo a canne orizzontali, strumento di grande valore storico e musicale. L’esecuzione sarà affidata al maestro Peron, artista di fama internazionale. Al termine seguirà la Santa Messa in memoria dei soci scomparsi, un momento sentito di raccoglimento e ricordo.

Sabato, un numeroso gruppo di soci raggiungerà il Teatro Carlo Felice di Genova per assistere alla rappresentazione della celebre opera “Cavalleria Rusticana”. Il viaggio è stato preceduto da un incontro culturale curato dalla presidente Giannina Borelli, dedicato al verismo in letteratura e in musica, per offrire ai partecipanti una preparazione completa all’ascolto. Il Comitato Direttivo è già al lavoro su ulteriori proposte volte a rafforzare lo spirito associativo e a valorizzare la partecipazione attiva alla vita culturale del territorio.