Tutto pronto per il Sanremo International Guitar Festival & Competition

È tutto pronto per l’undicesima edizione del Sanremo International Guitar Festival & Competition, che si terrà dal 11 al 15 novembre 2025 presso il Teatro dell’Opera del Casinò.

L’evento si aprirà martedì alle ore 16.30, con l’esibizione di Emiliano Leonardi accompagnato al pianoforte da Ielyzaveta Pluzhko nell’ambito dei “Martedì letterari” del Casinò, un format che intreccia musica, arte e parola.

Mercoledì, invece, sarà la volta di Xu Tuo, Wang Yalun, Laurent Boutros e Maurizio Di Fulvio, che saliranno sul palco alle ore 18.00, mentre alle 21.00 si esibiranno Roberto Fabbri, Ciro Carbone e Blagovest Georgiev.

La manifestazione, nata dall'intuizione e dalla passione del Maestro Diego Campagna, oggi rappresenta il più importante evento chitarristico europeo nonché uno dei più rilevanti a livello mondiale.

Il tema scelto per questa edizione – "Armonie & Ponti – Dialoghi globali sulla chitarra" – non è solo uno slogan. È l'essenza stessa di questo festival: far dialogare scuole diverse, generazioni lontane, tradizioni che si incontrano. Perché la chitarra, in fondo, è uno strumento che parla tutte le lingue del mondo.

Quest’anno, infatti, sul palco si alterneranno artisti italiani, spagnoli, francesi, latinoamericani, asiatici. Non per competere, ma per raccontare – ciascuno con la propria voce – cosa significa oggi suonare la chitarra. Dai virtuosismi solistici ai dialoghi con l'orchestra, dalle sonorità classiche a quelle contemporanee.

Il festival è sostenuto dal Comune di Sanremo e dal Teatro dell'Opera del Casinò Municipale, con la collaborazione dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo e la partnership di istituzioni prestigiose come il Conservatorio Nazionale di Pechino, l'Università di Changchun e il Conservatorio "Franco Vittadini" di Pavia.

IL PROGRAMMA

Martedì 11 novembre

Ore 16:30

Emiliano Leonardi e Ielyzaveta Pluzhko

Per “I martedì letterari” in collaborazione con

Festival Chitarristico Internazionale Città di Sanremo



Mercoledì 12 novembre

Ore 18:00

Xu Tuo, Wang Yalun, Laurent Boutros, Maurizio Di Fulvio

Ore 21.00

Roberto Fabbri, Ciro Carbone, Blagovest Georgiev



Giovedì 13 novembre

Ore 21:30

Marco Tamayo, Gabriel Guillén Navarro e Diana Guillén Navarro



Venerdì 14 novembre

Ore 18:00

Emanuele Buono, Francesca Galvagno, Xuanxuan Sun, Wang Lizhiyi

Ore 21:00

Pablo Garibay Lopez,

Lorenzo Micheli e Matteo Mela “Solo Duo”



Sabato 15 novembre

Ore 17:00

Javier García Moreno,

Orchestra Sinfonica di Sanremo

Direttore: Grigor Palikarov

Ore 21:00

Eliot Fisk



Inoltre, il 16 e il 17 novembre si terranno due giornate di Masterclass con Eliot Fisk e Diego Campagna.