Sanremo: Marco Panella ai Martedì Letterari con il libro "Io sono Elettra"

Martedì 11 novembre ore 16.30 in collaborazione con ass. Nazionale Marinai d’Italia il giornalista Marco Panella presenta il libro: Io sono Elettra - Storia d’amore tra Guglielmo Marconi e la sua nave Elettra. (Rai Libri). Partecipa il Presidente nazionale Marinai d’Italia, Ammiraglio Pierluigi Rosati. Ingresso libero sino ad esaurimento dei posti disponibili. L’evento si apre con la prestigiosa copertina del Festival della Chitarra Classica affidata ai maestri Emiliano Leonardi e Iolyzaveta Pluzhko.

Io Sono Elettra

Armeggiando con la vela davanti alla costa livornese, ancora ragazzo, Guglielmo Marconi non può saperlo, ma la sua sarà una storia di mare. Livorno, la Manica, la regata di Kingstown, la Coppa America, l’oceano solcato tra la Cornovaglia e Terranova, gli esperimenti sul “Carlo Alberto”, la sua radio che salva vite dai naufragi. Poi c’è lei. Quando la incontra, nel 1919, Guglielmo è un uomo maturo, imprenditore di successo, italiano tra i più noti al mondo. Lei è più giovane, ha avuto una vita intensa e non ha ancora incontrato l’uomo della sua vita. È bellissima. Un colpo di fulmine. Lui la vede e capisce. Ha incrociato quella parte di destino che ancora gli mancava. La compra subito: un panfilo sulla cui fiancata, in alto a destra, c’è scritto “Rovenska”. Così si chiama, ma tutti hanno diritto a una seconda vita. Anche lei. Lei sarà “Elettra” e questo libro è la storia mai raccontata di quel grande amore.

Marco Panella (Roma, 1963), giornalista, curatore di mostre e festival culturali, esperto di storia del costume italiano, è un osservatore della Space Age vecchia e nuova e studia il perimetro etico dell’AI. Ha pubblicato Il cibo immaginario. Pubblicità e immagini dell’Italia a tavola, Pranzo di famiglia. Una storia italiana, Fantascienza. 1950-1970 L’iconografia degli anni d’oro, il thriller Tutto in una notte e la raccolta di racconti Di sport e di storie.

Martedì 18 novembre ore 16.30 la rassegna si chiude con un doppio appuntamento di particolare rilievo culturale. il Prof Alfonso Celotto presenta l’opera: Indissolubile (Mondadori) e l’avv. Giulia Guerrini presenta il romanzo: Il Rosso e il Viola (Mondadori).

Ingresso Libero.