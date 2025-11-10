Ospedaletti celebra l’arte del flambé: una conferenza imperdibile al Grand Hotel & des Anglais

Ars Longa Associazione Culturale di Ospedaletti invita la cittadinanza e gli appassionati di gastronomia a un evento dal fascino unico: una conferenza interamente dedicata alla storia della lampada flambée. L’appuntamento è fissato per sabato prossimo alle 17, nella prestigiosa cornice del Grand Hotel & des Anglais di Sanremo, diretto dal dott. Paolo Madonia.

Protagonista dell’incontro sarà maître Gianfranco Tavanti, figura di spicco nel mondo della ristorazione sanremese e autore del libro “La cucina flambée”. Attraverso racconti e proiezioni di immagini, Tavanti guiderà il pubblico in un suggestivo percorso nel tempo, alla scoperta di una pratica culinaria che incarna eleganza, stile e raffinatezza: il flambé, rito d’eccellenza dei grandi hotel internazionali. La serata, ospitata in un contesto chic e perfettamente coerente con il tema proposto, si concluderà con una dimostrazione pratica dell’uso della lampada flambée, curata dal maestro del flambé Quirico Blonda, seguita da un aperitivo conviviale per chi desiderasse prolungare il piacere dell’incontro.

L’ingresso è libero e rivolto a tutti coloro che desiderano conoscere da vicino un’arte culinaria capace di unire spettacolo, tradizione e savoir faire. Un viaggio nella storia e nelle emozioni del flambé, da non perdere.