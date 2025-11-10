“Digitale Facile” a Bordighera: due incontri per cittadini connessi e consapevoli

Il Comune di Bordighera invita tutti i cittadini a partecipare a “Digitale Facile: incontri per cittadini connessi e sicuri”, un’iniziativa pensata per promuovere l’alfabetizzazione digitale e l’uso consapevole delle tecnologie nella vita quotidiana.

I due appuntamenti, gratuiti e aperti a tutti, si terranno il 13 e il 27 novembre alle ore 16.30 presso la Biblioteca Civica Internazionale di via Romana 52.

Durante gli incontri sarà possibile approfondire temi fondamentali come la sicurezza online, l’accesso ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione, il riconoscimento delle fake news e l’utilizzo di piccoli trucchi per navigare con maggiore consapevolezza. L’obiettivo è rendere la tecnologia un alleato concreto per semplificare le attività quotidiane, migliorare l’autonomia digitale e favorire l’inclusione.

I contenuti del corso sono stati selezionati sulla base delle segnalazioni ricevute dai cittadini nei mesi precedenti, attraverso un questionario distribuito proprio presso la Biblioteca Civica Internazionale. Questo approccio partecipativo ha permesso di costruire un programma su misura, rispondendo alle reali esigenze della comunità.

“Digitale Facile” nasce dalla collaborazione tra l’Ufficio CED del Comune di Bordighera, la Biblioteca Civica Internazionale e una volontaria del Servizio Civile Digitale, con l’intento di offrire un servizio utile, accessibile e formativo. Un’occasione preziosa per tutti coloro che desiderano migliorare le proprie competenze digitali, in un ambiente accogliente e guidato da esperti.

L’invito è rivolto a cittadini di ogni età, con o senza esperienza nel mondo digitale. Partecipare significa investire nel proprio futuro, imparando a muoversi con maggiore sicurezza e consapevolezza tra le opportunità offerte dalla rete.