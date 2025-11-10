Sanremo: nuovi lavori in città della squadra di pronto intervento (Foto)

Proseguono i lavori in città da parte della squadra di pronto intervento del Comune, impegnata sia nel centro cittadino sia nelle zone periferiche.

In particolare, in via Pietro Agosti, sono stati ripristinati alcuni tratti di marciapiede, con un livellamento della parte sottostante e un riposizionamento del piastrellato, in modo da garantire la sicurezza di tutti i pedoni.

Negli ultimi giorni sono stati poi eseguiti alcuni lavori sulle griglie a Pian di Nave, che sono state ripulite da terra e da altro materiale che rischiava di occluderle.

Altri interventi si sono concentrati sui parcheggi riservati a disabili, come in piazza Colombo e in via Martiri della Libertà, per i quali è stata sistemata la segnaletica verticale e quella orizzontale.

Gli operai, infine, sono intervenuti anche sulla pavimentazione di alcune vie e mulattiere del centro storico, con ciottolato e piastrellato tipico, e sui muretti laterali, ripristinati mantenendone le caratteristiche legate al territorio.