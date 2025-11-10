Olioliva 2025, il venticinquennale tra conferme, novità e prospettive: la parola a Enrico Lupi (video)

L’edizione 2025 di Olioliva, quella del venticinquennale, si chiude con un bilancio positivo e ricco di elementi di crescita. A confermarlo è Enrico Lupi, presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria, che nella nostra videointervista approfondisce risultati, novità e prospettive future.

L'INTERVISTA

Lupi mette in primo piano la solidità degli scambi commerciali, sempre più intensi e strutturati, con un dialogo costante tra produttori, buyers e operatori della filiera. "Olioliva – spiega – è un punto di incontro economico di grande valore, che crea relazioni e opportunità concrete per il territorio e per l’intero comparto agroalimentare".

Un altro elemento di grande successo è rappresentato dalla convegnistica, cresciuta in qualità, partecipazione e rilevanza dei temi trattati. Seminari tecnici, incontri divulgativi e dibattiti hanno attirato un pubblico qualificato, consolidando la manifestazione come luogo di confronto e aggiornamento professionale. "La parte scientifica e divulgativa dell’evento – sottolinea Enrico Lupi – ha raggiunto un livello molto elevato, rafforzando la credibilità di Olioliva come piattaforma culturale e formativa".

Tra le novità del venticinquennale, Lupi richiama l’attenzione anche sullo street food realizzato in collaborazione con le Pro Loco, che ha offerto un percorso gastronomico diffuso e autentico, capace di valorizzare la tradizione culinaria ligure con un forte richiamo per il pubblico. "La presenza delle Pro Loco ha portato un valore aggiunto – spiega – arricchendo l’offerta e creando una forte connessione con i sapori del territorio".

Guardando al futuro, il presidente evidenzia con chiarezza ciò che andrà potenziato: logistica e viabilità. Nonostante l’ottima affluenza, Lupi riconosce che la gestione dei flussi, degli accessi e degli spostamenti può e deve essere migliorata. "Se vogliamo crescere ulteriormente – conclude – dobbiamo investire su una viabilità più efficiente e su una logistica organizzata in maniera ancora più moderna e funzionale".

(video Marco Ausenda)