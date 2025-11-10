CNA Imperia: pieno sostegno al Ddl di riforma del settore benessere presentato dal senatore Ancorotti

CNA Imperia esprime il proprio convinto apprezzamento per il Disegno di Legge di riforma del settore del benessere, promosso dal senatore Renato Ancorotti e illustrato nei giorni scorsi in Senato nel corso di una conferenza stampa. Una riforma attesa da anni e considerata decisiva da imprese e professionisti del comparto estetico e dell’acconciatura. Il provvedimento si propone di aggiornare un quadro normativo ormai superato, introducendo regole moderne e coerenti con la realtà attuale del settore. Tra gli obiettivi principali: promuovere legalità, qualificazione professionale, innovazione e un sostegno concreto a micro e piccole imprese che operano nel rispetto delle regole.

“Questa proposta di riforma è un segnale concreto di attenzione verso migliaia di professioniste e professionisti che ogni giorno lavorano con serietà e competenza — afferma Sabrina Vuerich, presidente di CNA Estetica Imperia. — Il riconoscimento della specialista in estetica oncologica è un traguardo umano e professionale di grande valore, perché unisce sensibilità, etica e formazione qualificata.”

Tra gli aspetti maggiormente apprezzati da CNA Imperia figurano:

- Contrasto all’abusivismo, con sanzioni più severe per chi opera senza abilitazione, a tutela della salute dei cittadini e delle imprese regolari.

- Riforma della formazione professionale, con percorsi più chiari e uniformati sul territorio, concordati con le associazioni di categoria.

- Riconoscimento dell’affitto di poltrona e cabina, regolato finalmente con criteri certi e funzionali alla flessibilità organizzativa delle piccole realtà.

- Introduzione di nuove figure professionali, come l’onicotecnico e il truccatore specializzato nei trattamenti a ciglia e sopracciglia, oggi privi di tutela normativa nonostante la crescente diffusione.

Un passo in avanti importante anche secondo Daniele Rao, presidente di CNA Acconciatori Imperia: “È una riforma che guarda al futuro del nostro mestiere. L’affitto di poltrona, se regolato correttamente, è un’opportunità di collaborazione tra imprese e di crescita professionale, mentre la formazione continua garantisce standard qualitativi sempre più elevati.” CNA Imperia ribadisce quindi il proprio pieno sostegno al percorso legislativo avviato, riconoscendo nel Ddl un intervento strategico per rafforzare la competitività del settore, la fiducia dei cittadini e la dignità del lavoro artigiano. Una riforma che — come evidenziano Vuerich e Rao — “non solo tutela consumatori e imprese regolari, ma rilancia un comparto fondamentale per l’economia e il benessere delle persone”.