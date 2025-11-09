Orgoglio sanremese: la dottoressa Nazarena Caldarelli eccelle nella radiodiagnostica con una tesi premiata con lode

Grande soddisfazione per la città di Sanremo, che può vantare un nuovo e brillante talento nel campo medico. La dottoressa Nazarena Caldarelli, nostra concittadina, ha infatti conseguito la specializzazione in Radiodiagnostica con il massimo dei voti e la lode, discutendo una tesi dal titolo: “Valutazione ed efficacia del Gadopiclenolo a mezza dose rispetto al Gadoteridolo e al Gadobutrolo a dose intera nella risonanza magnetica mammaria”. Un lavoro di ricerca di grande valore scientifico, che conferma la passione, la competenza e la dedizione che hanno sempre accompagnato il percorso di Nazarena, sin dai primi anni universitari.

Il prestigioso risultato è il coronamento di anni di studio, sacrificio e determinazione, qualità che le hanno permesso di distinguersi in un ambito complesso e fondamentale come quello della diagnostica per immagini. Oggi, alla soglia di nuovi e importanti traguardi professionali, la dottoressa Caldarelli rappresenta un esempio di impegno e tenacia per i giovani sanremesi e un motivo d’orgoglio per la comunità tutta.

A Nazarena Caldarelli vanno i più sinceri auguri di un futuro luminoso e ricco di soddisfazioni, con la certezza che questo successo sia solo il primo di una lunga serie di riconoscimenti nel mondo della medicina e della ricerca.