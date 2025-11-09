Sanremo, proroga tecnica al Mercato annonario, la soddisfazione di Fratelli d’Italia: “Continuità e tutela per gli operatori”

Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, composto da Antonino Consiglio e Elisa Balestra, esprime piena soddisfazione per l’avvenuta proroga tecnica delle concessioni del Mercato annonario, un provvedimento che garantisce continuità e serenità agli operatori del settore.



“Grazie al nostro ordine del giorno e all’impegno costante del gruppo consiliare – dichiarano Consiglio e Balestra – è stato possibile ottenere una proroga che assicura la prosecuzione delle attività e tutela un presidio economico e sociale fondamentale per la nostra città. Il Mercato annonario rappresenta non solo un luogo di commercio, ma anche un punto di riferimento per la comunità locale”.



Il gruppo di Fratelli d’Italia sottolinea inoltre la propria attenzione costante al tema e la volontà di proseguire nel confronto diretto con gli operatori: “Siamo stati presenti agli incontri svoltisi all’interno del mercato, ascoltando direttamente le esigenze e le preoccupazioni dei commercianti, con l’obiettivo di individuare soluzioni concrete e condivise. Continueremo a seguire con attenzione l’evoluzione della situazione, affinché vengano tutelati i diritti dei commercianti e assicurata una prospettiva stabile e trasparente per il futuro del Mercato annonario.”

Infine, i consiglieri ribadiscono il proprio impegno anche in vista dei prossimi passaggi normativi: “Quando verranno emanate le direttive nazionali per i nuovi bandi – concludono Consiglio e Balestra – vigileremo affinché siano pienamente tutelati gli operatori del mercato, garantendo equità, trasparenza e valorizzazione di chi, ogni giorno, contribuisce alla vitalità economica e sociale di Sanremo".