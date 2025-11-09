Sanremo, Bellini sul Mercato Annonario: “Proroga tecnica decisa dal sindaco, ora serve un progetto di rilancio”

“Ho appreso con grande piacere che l'incontro tenutosi venerdì scorso fra l'Amministrazione comunale ed i rappresentanti di categoria degli operatori del nostro Mercato Annonario, avente per oggetto la totale decadenza delle concessioni al 31 dicembre di quest'anno e quindi la chiusura del Mercato stesso con conseguenze facilmente immaginabili, questione sollevata durante l'ultimo Consiglio Comunale”. Ad intervenire sull’argomento è il consigliere comunale di Sanremo Umberto Bellini.

“Considerata la gravità della situazione – continua Bellini ., il Sindaco ha preso in mano la situazione, e con il pragmatismo ed efficacia che gli sono propri, ha deciso di concedere una proroga tecnica fino all'emissione da parte del governo dei bandi di gara. Tutto è bene ciò che finisce bene, però se chi di dovere fosse intervenuto per tempo avrebbe risparmiato agli operatori giorni e giorni di paura. Mettiamoci ora al lavoro, senza lasciare tempo al tempo, per pensare ad un progetto di rilancio del nostro Mercato iniziando dal nuovo regolamento ( il cui parto spero non superi i canonici nove mesi....), dando attuazione all'esistente progetto di riqualificazione della parte esterna del Mercato, riponendo definitivamente nel cassetto la proposta Arimondo o di altri eventuali soggetti privati. Il Mercato Annonario è un bene della nostra città al quale siamo tutti affezionati e dobbiamo quindi impegnarci a tutelarlo, senza distinzioni”.