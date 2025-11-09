Congresso di Fratelli d'Italia a Vallecrosia, Maurizio Praticò è il nuovo coordinatore cittadino (Foto e video)

Maurizio Praticò è il nuovo coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia a Vallecrosia. E' stato nominato con acclamazione, questa mattina, in occasione dell’ultimo congresso cittadino di FdI nella provincia di Imperia avvenuto nel circolo di Vallecrosia.

Gli oltre 70 iscritti aventi diritto al voto hanno, infatti, eletto il nuovo segretario cittadino e il direttivo del circolo. Al congresso, presieduto da Stefano Bottero, sono intervenuti anche il consigliere regionale Veronica Russo e il senatore Gianni Berrino.

"Il coordinatore cittadino prima era Alfonso Bruno, poi sono stata nominata commissario per un periodo temporaneo molto breve e oggi verrà eletto il nuovo coordinatore" - dice il consigliere regionale Veronica Russo - "Il circolo Fratelli d'Italia di Vallecrosia è sempre stato numeroso, ha sempre visto una partecipazione attiva da parte degli iscritti e per questo li ringrazio. Mi auguro che da lunedì il nuovo coordinamento sarà attivo in tutte le sue parti, non solo nell'organizzare le iniziative che Fratelli d'Italia richiede a livello nazionale ma anche verso quelli che sono i bisogni della cittadinanza di Vallecrosia e non solo visto che il circolo di Vallecrosia comprende anche le vallate e, quindi, le città di San Biagio della Cima, Soldano, Perinaldo, Camporosso e tutta la val Nervia. Sono sicura e fiduciosa che quello che è stato costruito andrà avanti nella maniera migliore. Ringrazio Stefano Bottero per aver dato la sua disponibilità a venire oggi, il senatore Gianni Berrino per la presenza e Patrizia Stefani per tutto ciò che ha fatto finora dal punto di vista organizzativo".

"Ringrazio Veronica perché in questi mesi ha fatto da commissario del circolo" - afferma il senatore Gianni Berrino - "Il circolo di Vallecrosia è sempre stato il secondo con più tesserati della provincia di Imperia e ha sempre fatto tanta attività. Abbiamo una candidatura unica, quindi facciamo un congresso senza votazione, eleggeremo, infatti, per acclamazione un coordinatore cittadino. La richiesta è di tenere unito questo circolo che è molto ampio e importante in tutte le sue sfaccettature, sia personali che territoriali. Alessandro Perri viene nominato nel coordinamento provinciale al posto di Fabio Perri che ha dato le dimissioni dal partito per fare il sindaco di Vallecrosia. Siamo il primo partito in Italia e abbiamo una grande responsabilità per quello che trasmettiamo all'esterno, quindi, la capacità di comunicare, le azioni che facciamo e quello che diciamo. Siamo un partito ben strutturato e abbiamo un grosso impegno davanti: il referendum in primavera e le elezioni politiche del 2027".

Il nuovo direttivo del circolo di Fratelli d'Italia a Vallecrosia è composto da Tommaso D'Annunzio, Paolo Gatti, Golia Perri, Laura Zandonella, Cristian Zanellati e Maurizio Praticò, il nuovo coordinatore. "Sono molto soddisfatto di questo incarico" - commenta Maurizio Praticò, il nuovo coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia a Vallecrosia - "Spero di lavorare bene in questo circolo cercando di portare più tesserati possibili. Spero in un circolo che permetta a chiunque voglia di confrontarsi, discutere sul territorio ma anche a livello regionale e nazionale. Non sono un grande oratore, sono più abituato a fare. Mi farebbe anche piacere trovare una sinergia tra tutti i circoli del nostro territorio e della provincia di Imperia. Spero di incontrare i vari coordinatori per capire come poter intervenire insieme".