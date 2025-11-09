IntegrAbili di Sanremo, il 10 novembre l’evento “Indignazione, Coraggio e Cambiamento – Accendiamo il Nostro Futuro”

La Polisportiva Dilettantistica IntegrAbili, con il patrocinio del Comune di Sanremo e la collaborazione del Teatro dell’Opera del Casinò, presenta l’evento “Indignazione, Coraggio e Cambiamento – Accendiamo il Nostro Futuro”, in programma lunedì 10 novembre 2025 presso il Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo.

La mattinata, dedicata agli alunni delle Scuole Secondarie di I e II grado di Sanremo, affronterà temi di grande attualità come bullismo, cyberbullismo, solidarietà e inclusione, con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani alla cultura del rispetto e dell’empatia.

Il programma prevede i saluti istituzionali alle ore 10.30, seguiti dall’intervento di Alessandra Mamino, presidente della Polisportiva Dilettantistica IntegrAbili. Alle 10.50 sarà protagonista Vanni Oddera, campione di Freestyle Motocross e ideatore della Mototerapia, insieme a Massimo Bianconcini, anche lui campione di Freestyle Motocross e membro del team Daboot. La loro partecipazione straordinaria offrirà ai ragazzi un messaggio di forza e solidarietà attraverso lo sport e l’impegno sociale. Alle 11.20 Emanuela Pirero del Gruppo Badano dialogherà con Giada Ottonello in una testimonianza di rinascita personale, mentre alle 11:40 interverrà la Polizia di Stato – sezione Polizia Postale di Imperia, che approfondirà il tema del cyberbullismo e della sicurezza online. A mezzogiorno, Simone Bilardo porterà la sua testimonianza dal titolo “Vivo più che mai”, un racconto di positività e speranza. Le riflessioni finali sono previste per le 12.30.

All’iniziativa prenderanno parte oltre 300 studenti e saranno presenti le massime autorità del territorio.