 / Attualità

Attualità | 09 novembre 2025, 07:15

Santa Messa in memoria dei soci defunti del Lions Club Sanremo Host (Foto)

Nel corso della funzione al suono della campana dei Lions sono stati letti i nomi di tutti i soci ricordati

E’ stata celebrata presso il Santuario della Madonna della Costa dal Vescovo della diocesi di sanremo-Ventimiglia S.E. Mons. Antonino Suetta la Santa messa in memoria di tutti i soci defunti del Lions Club Sanremo Host.

Alla Santa messa era presente il Vice Sindaco e assessore ai servizi sociali del comune di Sanremo Fulvio Fellegara.

Nel corso della funzione al suono della campana dei Lions sono stati letti i nomi di tutti i soci la cui memoria è stata così ricordata da tutti in un mese, quello di Novembre, che ci riporta la triste memoria di i tutti nostri defunti.

Dopo la Santa messa resa ancor più solenne grazie alla presenza del coro è stato possibile trascorrere alcuni istanti di serena convivialità con le foto di rito e un piccolo buffet.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium