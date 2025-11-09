Santa Messa in memoria dei soci defunti del Lions Club Sanremo Host (Foto)

E’ stata celebrata presso il Santuario della Madonna della Costa dal Vescovo della diocesi di sanremo-Ventimiglia S.E. Mons. Antonino Suetta la Santa messa in memoria di tutti i soci defunti del Lions Club Sanremo Host.
Alla Santa messa era presente il Vice Sindaco e assessore ai servizi sociali del comune di Sanremo Fulvio Fellegara.
Nel corso della funzione al suono della campana dei Lions sono stati letti i nomi di tutti i soci la cui memoria è stata così ricordata da tutti in un mese, quello di Novembre, che ci riporta la triste memoria di i tutti nostri defunti.
Dopo la Santa messa resa ancor più solenne grazie alla presenza del coro è stato possibile trascorrere alcuni istanti di serena convivialità con le foto di rito e un piccolo buffet.