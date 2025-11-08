A Ventimiglia nasce la collaborazione tra Bni Capitolo del Corsaro Nero, Cala del Forte e Mdc (Foto)

Nasce una collaborazione tra Bni Capitolo del Corsaro Nero, Cala del Forte, Mdc e l'Amministrazione comunale. Ieri, al porto di Ventimiglia si è, infatti, tenuta la consueta riunione di BNI (Business Network International) Capitolo del Corsaro Nero che vede, ogni venerdì alle 7, 40 membri imprenditori e professionisti fare colazione insieme e relazionarsi al fine conoscersi meglio e creare opportunità lavorative.

Ospiti d'eccezione sono stati il sindaco Flavio Di Muro, l'assessore al Turismo Serena Calcopietro, l'assessore all'Urbanistica Adriano Catalano, l'amministratore delegato di Cala del Forte Marco Cornacchia, l'amministratore delegato di MDC Anselmo De Titta e il chief strategy manager di MDC Aldo Sansone che hanno illustrato le progettualità in corso nel territorio intemelio e le possibilità di sviluppo nei prossimi anni della città di Ventimiglia desiderando relazionarsi con la realtà imprenditoriale di Bni per migliorare il tessuto commerciale e sociale della città.

Il Business Network International è l’organizzazione di scambio referenze più vasta e di successo a livello mondiale, che vanta 11562 capitoli in tutto il mondo, e che nella provincia di Imperia conta ormai quasi 300 membri in 9 capitoli. "Lo scopo di Bni Corsaro Nero è creare connessioni di valore tra imprenditori e professionisti in modo da aiutarli ad aumentare il loro business sia in termini di qualità che di quantità tramite un programma basato sul passaparola strutturato positivo e professionale" - fa sapere il presidente Elisabetta Marchetti - "Da quando è nato il Corsaro Nero, il 21 ottobre 2022, sono stati portati avanti molti progetti e grazie alla coordinazione tra i membri ha generato un business di 14.731.359,00 euro, raggiungendo il traguardo di essere uno dei primi dieci capitoli in Italia. Grazie alle collaborazioni con Cala del Forte, MDC e l'amministrazione comunale, continueremo a contribuire con lo stesso spirito al consolidamento e alla crescita del tessuto imprenditoriale del nostro territorio".