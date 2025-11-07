La banda musicale 'Città di Ventimiglia' tra i vincitori del bando ACEB 2025

Grande soddisfazione per la Banda Musicale “Città di Ventimiglia”, che figura tra i quattro vincitori del Bando ACEB 2025, un riconoscimento che premia l’impegno, la coesione e la capacità di rinnovarsi di una delle realtà culturali più longeve e rappresentative della città.

Il progetto presentato dalla banda, dal titolo “Valigia di musica – Armonia nelle uniformi”, mira al rinnovo delle divise ufficiali del gruppo, un intervento che va ben oltre la semplice dimensione estetica. Come spiegano i promotori, la divisa non è soltanto un abito di rappresentanza, ma un simbolo di identità, appartenenza e uguaglianza: indossarla significa riconoscersi parte di una stessa comunità musicale, in cui ogni musicista – indipendentemente da età, esperienza o abilità – contribuisce con il proprio talento alla creazione di un’armonia condivisa.

Attualmente la Banda Musicale “Città di Ventimiglia” conta circa cinquanta componenti, tra adulti, giovani e nuove leve, che ogni anno animano con entusiasmo eventi, cerimonie e manifestazioni culturali del territorio. Il sostegno di ACEB permetterà ora di consolidare ulteriormente lo spirito di gruppo e i valori di unità, inclusione e identità collettiva che da sempre ne caratterizzano l’attività.

Con “Valigia di musica – Armonia nelle uniformi”, la banda non rinnova soltanto il proprio aspetto esteriore, ma riafferma la propria missione sociale e culturale: essere un punto di incontro tra generazioni e un veicolo di musica, condivisione e appartenenza per tutta la comunità ventimigliese.