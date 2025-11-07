Ventimiglia: accensione anticipata del riscaldamento autorizzata dal Sindaco Flavio Di Muro

In risposta alle recenti escursioni termiche che hanno interessato il territorio, con un repentino abbassamento delle temperature in alcune fasce orarie, il Sindaco di Ventimiglia, Flavio Di Muro, ha firmato un’ordinanza che autorizza l’accensione anticipata degli impianti di riscaldamento.

Il provvedimento sarà valido da sabato 8 novembre fino a sabato 15 novembre 2025 e riguarderà sia gli edifici pubblici che quelli privati.

L’accensione sarà consentita per un massimo di cinque ore giornaliere, liberamente distribuite nell’arco della giornata, come previsto dall’articolo 5 del D.P.R. n. 74/2013. La decisione è stata presa per garantire condizioni ambientali adeguate all’interno delle abitazioni, soprattutto in quelle zone della città maggiormente esposte alle variazioni climatiche, dove le temperature non raggiungono la soglia di benessere termico.

L’obiettivo principale dell’ordinanza è la tutela della salute delle fasce più vulnerabili della popolazione, come anziani, bambini e persone in condizioni di salute precarie, che potrebbero risentire maggiormente degli sbalzi termici. Il Comune invita i cittadini a fare un uso responsabile degli impianti, nel rispetto delle disposizioni vigenti e con attenzione al risparmio energetico.

Con questo intervento, l’amministrazione comunale dimostra sensibilità e prontezza nel rispondere alle esigenze della cittadinanza, confermando l’impegno a garantire benessere e sicurezza, anche attraverso misure preventive legate alle condizioni climatiche.