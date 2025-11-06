Vallecrosia, domenica l’ultimo congresso cittadino di Fratelli d’Italia nella provincia di Imperia

Domenica 9 novembre 2025 avrà luogo l’ultimo congresso cittadino di FdI, nella Provincia di Imperia, del Circolo di Vallecrosia. Gli oltre 70 gli iscritti aventi diritto al voto avranno la possibilità di eleggere il nuovo segretario cittadino e il direttivo del circolo. Il congresso si terrà in via Colonnello Aprosio 392 dalle ore 10 alle ore 13 (con fase votante tra le 11 e le 13) e sarà presieduto da Stefano Bottero. Interverranno la Consigliera regionale Veronica Russo, il Senatore Gianni Berrino e dirigenti provinciali.

“Si chiude così la fase congressuale in provincia di Imperia, un momento di confronto e crescita del partito che si pone come obbiettivo ultimo un maggiore coinvolgimento dei nostri elettori all’attività politica e amministrava del nostro territorio" spiegano dalla segreteria provinciale.